2025年に解散した「KAT-TUN」の元メンバーで歌手の田中聖(こうき)さん（40）が、俳優で弟の彪（ひょうが）さんのYouTubeに登場し、話題となっています。



【写真】「元気で良かった」弟の彪さんのYouTubeに出演した田中聖さん

「年に一度の家族旅行」というテーマで田中家で旅行を楽しむ様子が公開されており、動画内で聖さんは「美味すぎる、ここ2年で一番うまい」と天丼を頬張る姿や、家族で焚き火を囲む様子のほか、兄弟5人で心霊スポットを訪れる姿を見せています。



金髪に帽子、黒のパーカー姿で家族と笑顔で楽しそうに会話する聖さんの姿にコメントでは「おかえり！！！」「帰ってきたああああ」「ご飯美味しそうに食べてるのみれてほんとに嬉しい」「ビジュが変わらなくて凄い」「旅行行けてよかったね」「こうきの姿見れて 大泣きしてます」「元気で生きて良かった」「久しぶりに動いてる姿見られて嬉しい」などの喜びの声が寄せられました。



聖さんは5人兄弟の次男で、三男は俳優・田中彪(ひょうが)さん、四男はアイドルグループ「SixTONES」の田中樹(じゅり)さん、五男は俳優・田中彗(すばる)さんです。