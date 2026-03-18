語学教育などの書籍を多数手がける出版社「アルク」が18日、公式Xを更新。経営コンサルタントの「ショーンK」ことショーン川上氏（57）の近影を公開した。同社は「新刊『英語力の核心』（ショーン川上：著）の見本が到着ショーンさんが来社され、色紙にサインをいただきました」と報告。ショーン氏が本にサインする様子を公開。ショーン氏は茶色のウェーブヘアで、うっすらとひげを蓄えたダンディな装いだった。ショーン