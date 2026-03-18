元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が18日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のギャル姿を公開した。生田は東京・渋谷で自身のYouTubeチャンネルの撮影を行ったことを明かし、渋谷109でのオフショットを公開。金髪、ド派手なギャルメークの“大変身”を遂げた生田に、「ギャルえりかわいい」「えーーーーー！！！！ビックリ」「ギャルの世界は奥深い」などのコメントが寄せられていた。