【モデルプレス＝2026/03/18】女優の森七菜が3月15日、自身のInstagramを更新。「ずっとみつめてたひと」との密着ショットを公開し、話題を集めている。【写真】24歳＆27歳の人気女優の密着ショットが「国宝級の可愛さ」と話題◆森七菜、広瀬すずと密着ショット3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席した森は「ずっとみつめてたひと」と添えて、同イベ