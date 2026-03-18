森七菜「ずっとみつめてたひと」人気女優との密着ショットが話題「2人も着物でリンクコーデみたい」「国宝級の可愛さ」
【モデルプレス＝2026/03/18】女優の森七菜が3月15日、自身のInstagramを更新。「ずっとみつめてたひと」との密着ショットを公開し、話題を集めている。
【写真】24歳＆27歳の人気女優の密着ショットが「国宝級の可愛さ」と話題
3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席した森は「ずっとみつめてたひと」と添えて、同イベントで撮影した女優の広瀬すずとの密着ショットを公開した。森は「この舞台に立つ姿を何度も画面越しに観てたのに、まさかまた一緒に来れる日がくるなんて」と同イベントで広瀬と共演できたことに喜びをあらわに。また、広瀬が映画「遠い山なみの光」（2025）で優秀主演女優賞を受賞したことを受け「大好きなひとが沢山の拍手を浴びている時間。うれしかったなー。ほんと」と記していた。森と広瀬は映画「ラブレター」（2020）で共演している。
この投稿には「ほっぺツンツンされてて尊い」「姉妹のよう」「2人も着物でリンクコーデみたい」「ファンの顔になってる」「国宝級の可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳＆27歳の人気女優の密着ショットが「国宝級の可愛さ」と話題
◆森七菜、広瀬すずと密着ショット
3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席した森は「ずっとみつめてたひと」と添えて、同イベントで撮影した女優の広瀬すずとの密着ショットを公開した。森は「この舞台に立つ姿を何度も画面越しに観てたのに、まさかまた一緒に来れる日がくるなんて」と同イベントで広瀬と共演できたことに喜びをあらわに。また、広瀬が映画「遠い山なみの光」（2025）で優秀主演女優賞を受賞したことを受け「大好きなひとが沢山の拍手を浴びている時間。うれしかったなー。ほんと」と記していた。森と広瀬は映画「ラブレター」（2020）で共演している。
◆森七菜の投稿に反響
この投稿には「ほっぺツンツンされてて尊い」「姉妹のよう」「2人も着物でリンクコーデみたい」「ファンの顔になってる」「国宝級の可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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