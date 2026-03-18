今日18日(水)の東海地方は、天気は下り坂で、早い所では夕方から雨が降る見込みです。また、20日(金)からの3連休は、晴天が続き、行楽日和となるでしょう。向こう1週間も気温は高めで、桜は順調に咲き進みそうです。今日18日(水)天気下り坂夜には広い範囲で雨に今日18日(水)は、前線や低気圧が西から近づいているため、天気は下り坂です。東海地方は、雲が広がってきていますが、まだ広い範囲で日差しが出ています。午後は、湿