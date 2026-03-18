15日（日）、アジアバレーボール連盟（AVC）は男子アジアチャンピオンズリーグ2026（ACL）の組み合わせを発表した。 5月13日（水）から17日（日）にかけてインドネシアのポンティアナックで開催される2026年の男子ACLには、アジア各国のチャンピオン8クラブが参加。最初に待ち受けるグループステージでは8クラブが2チームに振り分けられ、総当たり戦を行う。その後、各チームの上