15日（日）、アジアバレーボール連盟（AVC）は男子アジアチャンピオンズリーグ2026（ACL）の組み合わせを発表した。

5月13日（水）から17日（日）にかけてインドネシアのポンティアナックで開催される2026年の男子ACLには、アジア各国のチャンピオン8クラブが参加。最初に待ち受けるグループステージでは8クラブが2チームに振り分けられ、総当たり戦を行う。その後、各チームの上位2クラブが準決勝に進出し、優勝をかけて争う。上位2チームには男子世界クラブ選手権への出場権も与えられる。

なお、日本で出場権を持つのは2024-25シーズン 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）王者のサントリーサンバーズ大阪だが、ACLの期間がSVリーグ男子2025-26シーズンのチャンピオンシップ決勝の開催期間（15日～17日）と重なっており、現時点での参加できるかどうかは不透明だ。AVCの発表でも、他国はクラブ名まで発表されている中、日本のクラブについては「SVリーグのクラブ」と表記されている。

今回、グループステージのチーム分け抽選会がインドネシアのジャカルタで実施された。SVリーグ男子所属クラブはプールBに振り分けられ、フーラード・シールジャーン・イラニアン（イラン）、ジャカルタ・ガルーダ（インドネシア）、ナコーンラーチャシーマQminC（タイ）と同組となった。SVリーグ男子所属クラブが初戦で戦うのは、ナコーンラーチャシーマQminCに決まっている。

また、プールAにはジャカルタ・バヤンカラ（インドネシア）、アル・ラーヤン（カタール）、ザイヤク（カザフスタン）のほか、元男子日本代表監督のフィリップ・ブラン氏が率いる天安現代キャピタル・スカイウォーカーズ（韓国）が振り分けられた。

日本で開催された前回大会では、日本の大阪ブルテオンが準優勝、サントリーが3位に輝いた。2026年大会に日本のクラブは出場できるだろうか。

男子アジアチャンピオンズリーグ2026 グループステージの組み合わせ一覧



■プールA

ジャカルタ・バヤンカラ（インドネシア）

天安現代キャピタル・スカイウォーカーズ（韓国）

アル・ラーヤン（カタール）

ザイヤク（カザフスタン）



■プールB

SVリーグクラブ（日本）

フーラード・シールジャーン・イラニアン（イラン）

ジャカルタ・ガルーダ（インドネシア）

ナコーンラーチャシーマQminC（タイ）