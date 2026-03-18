【モデルプレス＝2026/03/18】謎解きクリエイターの松丸亮吾が3月17日、自身のInstagramを更新。上裸姿でトレーニングの成果を報告し、話題を呼んでいる。【写真】30歳謎解きクリエイター「見事なシックスパック」肉体美際立つ上裸姿◆松丸亮吾、腹筋披露で筋トレの成果報告松丸は「コツコツ続けている＃筋トレ の成果が出てきてる気がする」とハッシュタグつきでコメントし、鏡越しの上裸姿を投稿。見事に割れた腹筋や整った胸筋