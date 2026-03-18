松丸亮吾、衝撃“マッチョボディ”にファン二度見「ギャップありすぎ」「見事なシックスパック」
【モデルプレス＝2026/03/18】謎解きクリエイターの松丸亮吾が3月17日、自身のInstagramを更新。上裸姿でトレーニングの成果を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳謎解きクリエイター「見事なシックスパック」肉体美際立つ上裸姿
松丸は「コツコツ続けている＃筋トレ の成果が出てきてる気がする」とハッシュタグつきでコメントし、鏡越しの上裸姿を投稿。見事に割れた腹筋や整った胸筋を披露し、トレーニングの成果を報告している。
この投稿に、ファンからは「まさに継続は力なり」「肉体美にびっくり」「思わず二度見しちゃった」「見事なシックスパック」「すごい」「マッチョなのギャップありすぎ」「かっこいい」「尊敬しちゃう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳謎解きクリエイター「見事なシックスパック」肉体美際立つ上裸姿
◆松丸亮吾、腹筋披露で筋トレの成果報告
松丸は「コツコツ続けている＃筋トレ の成果が出てきてる気がする」とハッシュタグつきでコメントし、鏡越しの上裸姿を投稿。見事に割れた腹筋や整った胸筋を披露し、トレーニングの成果を報告している。
◆松丸亮吾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まさに継続は力なり」「肉体美にびっくり」「思わず二度見しちゃった」「見事なシックスパック」「すごい」「マッチョなのギャップありすぎ」「かっこいい」「尊敬しちゃう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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