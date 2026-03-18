ドジャースの山本由伸【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースで2年連続開幕投手を務める山本由伸が17日、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応じ、3月26日（日本時間27日）のダイヤモンドバックス戦に向け「ホーム開幕なので、ファンの人も楽しみに待っていると思う。責任を持ってマウンドに上がりたい」と意気込んだ。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、日本が敗れた14