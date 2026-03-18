【スシロー×パペットスンスン コラボキャンペーン「みんなでスシロー！」後半】 3月18日～ 開催 あきんどスシローは、CHOCOLATE Inc.のキャラクター・パペットスンスンとのコラボキャンペーン「みんなでスシロー！」後半を全国のスシロー店舗にて本日3月18日より開始する。 コラボ後半では、スンスンたちがデザインされたクリアポ