チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、敗れたパリ・サンジェルマン（PSG）戦を振り返った。チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、チェルシーはPSGと対戦。ファーストレグを2−5で先勝を許して迎えたホームでの一戦だったが、6分と15分に立て続けに失点すると、62分にも追加点を許し、0−3で完敗。2試合合計2−8で敗退となった。なお、データサイト『OPTA』