【ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア】 3月18日 配信 任天堂は、Nintendo Switch 2専用サービス「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」において、RPG「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」の配信を3月18日に開始した。 【ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年3月18日]】 本作は2005年