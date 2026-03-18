【ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア】 3月18日 配信

任天堂は、Nintendo Switch 2専用サービス「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」において、RPG「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」の配信を3月18日に開始した。

【ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年3月18日]】

本作は2005年に発売されたニンテンドーゲームキューブ用のRPGで「ダークポケモン」にまつわる物語が展開される。3Dの作品となっており、オリジナルのストーリーが用意されているほか、パッケージの表紙を飾るダーク・ルギアなど、ほかシリーズではあまり目にすることができないポケモンたちとのバトルが楽しめる。

これまで3月に配信が予定されていたが、詳細な配信日が決定。Switch 2にて「Nintendo Switch Online + 追加パック」へ加入しているユーザーは本作をすぐにプレイできる。

(C) 2005 Pokemon. (C) 1995-2005 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

『ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア』

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