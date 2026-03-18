清水の梅田透吾「まさかああいう形で、木村太哉選手と勝負するとは思っても」清水エスパルスが4度目のPK戦で初勝利をあげた、3月14日のJ1百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTグループ第6節であるドラマが生まれていた。かつて育成型期限付き移籍で加わり、武者修行を積んだファジアーノ岡山を相手に、2度のPKセーブを演じた清水の守護神・梅田透吾の恩返しを追った。（取材・文＝藤江直人）夢にも見なかったシチュエーション