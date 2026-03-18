UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 チェルシーとパリ・サンジェルマンの第2戦が、3月18日05:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウス