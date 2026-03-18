UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 チェルシーとパリ・サンジェルマンの第2戦が、3月18日05:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのマトベイ・サフォノフ（GK）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに14分パリ・サンジェルマンが追加点。アシュラフ・ハキミ（DF）のアシストからブラッドリー・バルコラ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。ジョアン・ネベス（MF）からセニー・マユル（MF）に交代した。

46分、チェルシーが選手交代を行う。ママドゥ・サール（DF）からジョシュ・アチームポン（DF）に交代した。

59分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）からデジレ・ドゥエ（FW）に交代した。

59分、チェルシーは同時に3人を交代。コール・パーマー（MF）、ジョアン・ペドロ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）に代わりアレハンドロ・ガルナチョ（FW）、リアム・デラップ（FW）、ロメオ・ラビア（MF）がピッチに入る。

62分パリ・サンジェルマンが追加点。クビチャ・クワラツヘリア（FW）のアシストからセニー・マユル（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はパリ・サンジェルマンが0-3で勝利し、2試合合計スコアでも2-8で勝利した。

2026-03-18 07:00:22 更新