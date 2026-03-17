俳優の村上虹郎（29）が、29歳を迎えた17日、Xで最新ショットを披露し、多くの反響が寄せられている。【映像】村上虹郎“激変”したと話題になった姿（複数カット）2026年1月10日には「スーパーサイヤ人すぎる」と英語でコメントし、眉毛や髪の毛を金色に染めた“激変”ショットを公開。「一瞬、誰かわかんなかった」「きゃー眉毛がぁぁぁあー！！似合ってますー！！」などと話題になっていた。誕生日投稿での最新ショットに反