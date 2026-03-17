上関町議会3月定例会は17日、一般質問が行われ、使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設をめぐって質問が相次ぎました。西町町長は、まちづくりを考える協議会を設置する考えを示しています。一般質問では、7人の議員が質問しました。上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設をめぐっては、去年8月、中国電力が「立地は可能」とする調査結果を報告したものの、貯蔵容量や交付金の額などの具体的な「事業計画」が示されていません