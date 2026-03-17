岡山県庁 岡山県が17日、水防法に基づき、県内7市2町の一部の地域を「高潮浸水想定区域」に指定しました。 指定されたのは、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、瀬戸内市、浅口市、早島町、里庄町で、岡山沿岸の全域（兵庫県境～広島県境）が対象です。 高潮による浸水が想定される各市町では、住民が迅速に避難できるよう、地域防災計画の拡充やハザードマップの作成などが義務付けられます。また高