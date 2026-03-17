【モデルプレス＝2026/03/17】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が3月17日、自身のオフィシャルブログを更新。背比べをする子どもたちの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】48歳歌舞伎俳優「身長抜き返す！？」背比べする長女＆長男の姿◆市川團十郎、背比べする麗禾＆勸玄の様子公開全国21ヶ所で「市川團十郎特別公演」を開催中の團十郎。この日「身長抜き返す！？」と題した投稿では「舞台終わり2人は楽屋に、楽しかったらし