市川團十郎「2人とも伸び盛り」背比べする麗禾＆勸玄の様子公開「ぐんぐん成長してる」「両親ともに高いからまだ伸びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が3月17日、自身のオフィシャルブログを更新。背比べをする子どもたちの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】48歳歌舞伎俳優「身長抜き返す！？」背比べする長女＆長男の姿
全国21ヶ所で「市川團十郎特別公演」を開催中の團十郎。この日「身長抜き返す！？」と題した投稿では「舞台終わり2人は楽屋に、楽しかったらしいです、よかった」と、長女で女優としても活動する堀越麗禾（四代目市川ぼたん）、長男で歌舞伎役者の堀越勸玄（八代目市川新之助）が観劇に訪れていたことを報告。「そして身長比べたいと、」と、楽屋での2人の様子も明かした。
10日の投稿では勸玄が麗禾の身長を抜かしたと伝えていたが、「この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ！抜き返した すご、2人とも伸び盛り」とこの日は麗禾の方が高かったことを説明。ティッシュペーパーの箱を頭に乗せて身長を比べる2人の微笑ましい様子も公開している。
この投稿にファンからは「ぐんぐん成長してる」「両親ともに高いからまだ伸びそうですね」「いつか團十郎さんも抜かされてしまうんじゃ」「高校生になったらもっと大きくなりますよ」「比べ方が可愛い」などといった声が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「身長抜き返す！？」背比べする長女＆長男の姿
◆市川團十郎、背比べする麗禾＆勸玄の様子公開
全国21ヶ所で「市川團十郎特別公演」を開催中の團十郎。この日「身長抜き返す！？」と題した投稿では「舞台終わり2人は楽屋に、楽しかったらしいです、よかった」と、長女で女優としても活動する堀越麗禾（四代目市川ぼたん）、長男で歌舞伎役者の堀越勸玄（八代目市川新之助）が観劇に訪れていたことを報告。「そして身長比べたいと、」と、楽屋での2人の様子も明かした。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「ぐんぐん成長してる」「両親ともに高いからまだ伸びそうですね」「いつか團十郎さんも抜かされてしまうんじゃ」「高校生になったらもっと大きくなりますよ」「比べ方が可愛い」などといった声が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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