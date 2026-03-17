ファミリーマートは、「八天堂 冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」(税込298円)を、2026年3月17日から全国の約16,400店で販売している。※一部店舗では取り扱いがない場合がある。※八天堂店舗、オンラインショップでは販売しない。【商品画像はこちら】まるでカスタードプリンのような味わいのくりーむメロンパンは卵のコクとバニラが香るカスタードクリーム&ほろ苦いカラメルフィリングが味わえる〈サク