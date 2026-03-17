日清食品は、2026年8月に「どん兵衛」が発売50周年を迎えることを記念し、当時の味わいを再現した新商品を発売する。【画像】貴重！研究所で見つかった当時の資料の一部はこちらラインナップは、「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」の東日本向け・西日本向けと「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」の合計3商品。2026年3月30日(月)からの販売となる。〈発売当初からつゆは東西で分かれていた〉「どん兵衛」が誕生し