50年前のレシピを再現「どん兵衛 クラシック」発売　社内試食では「当時はこれがうまかったのか (笑)」の声も

日清食品は、2026年8月に「どん兵衛」が発売50周年を迎えることを記念し、当時の味わいを再現した新商品を発売する。

【画像】貴重！ 研究所で見つかった当時の資料の一部はこちら

ラインナップは、「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」の東日本向け・西日本向けと「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」の合計3商品。2026年3月30日(月)からの販売となる。

〈発売当初からつゆは東西で分かれていた〉

「どん兵衛」が誕生したのは1976年。発売当初から、つゆの味は、東西で分けて展開していた。麺は当初、互いがくっつかないようにウェーブがかけられ、その後、食感や喉越しの研究を経て、すすり心地の良いストレート麺へと改良。2010年には、うどんを三層ストレート麺に変更した。

1991年には、具材のおあげが丸大豆100%使用に、1992年には、天ぷらが「さきいれ」から「あとのせ」になった。2002年以降は、東日本はかつお節の風味、西日本はかつお節と昆布の風味という具合に、おあげの味付けも東西で異なった。現在では、麺、つゆ、具材、七味のすべてが、東西で分けられているという。

〈「どん兵衛 クラシック」開発のきっかけ〉

今回の「どん兵衛 クラシック」の開発は、これまでのパッケージ復刻商品とは異なり、“味”を再現した初の試みだった。当時を知る社員は、ほとんどいなかったため、保管されていた資料をひもとくのに約2カ月かかった。現在の材料で、レシピを再現できるかどうかは分からなかったが、3カ月間、試作を繰り返し、麺、具材、つゆのバランスを細かく調整して完成した。しかし、社内で試食すると、『当時はこれがうまかったのか (笑)』という声も聞かれたという。

「どん兵衛 クラシック」で、最も違いを感じられるのが麺。うどんは、現在よりも薄くて細いウェーブ麺。一方、そばは、現在より太くてごわつきのあるウェーブ麺で、湯戻し時間も、現在の3分ではなく5分となっている。つゆは醤油のキレが特長で、だしのうまみがほのかに感じられる。おあげは、現在よりも甘みが控えめ。天ぷらは、「あとのせ」ではなく「さきいれ」になっている。同社は、こうしたどん兵衛の「進化」を確認できるのが、「どん兵衛 クラシック」の魅力だとしている。