「うちに来て10カ月で2倍ぐらいにはなりました。むっちりぽん、もちもちぷぅって呼んでます」【写真】愛情のぶんだけふっくら♡ 幸せがにじむ現在そんなコメントとともに投稿された愛猫のビフォーアフター写真が、いま大きな話題を呼んでいます。写っているのは、元保護猫の「ねこちゃん」（名前は非公開／1歳・女の子）。1枚目は、お迎え当時の姿。痩せ細り、どこか険しさを感じさせる目つきで抱かれています。そして現在の