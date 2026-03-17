NHKで毎週火曜夜10時から放送の『テミスの不確かな法廷』。安堂（松山ケンイチ）の父であり、次長検事の結城（小木茂光）はなぜ亡くならなければならなかったのか。前橋一家殺人事件の犯人は誰なのか。司法界の正義は守られるのか。安堂のカミングアウトにママたちも思わず涙した最終回の第8話を振り返ります。結城の死と「前橋一家殺人事件」の真相ドラマの開始早々、結城を殺した犯人として部下の前田（角谷良）が捕まります。結