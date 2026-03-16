【モデルプレス＝2026/03/16】フリーアナウンサーの中村江里子が3月15日、自身のInstagramを更新。パリで撮影した家族写真を公開し、話題となっている。【写真】57歳元フジアナ「シルエットがすでにイケメン」“スタイル抜群”息子＆フランス人夫との3ショット◆中村江里子アナ、息子＆夫との写真公開1月19日の投稿で、長男がニューヨークの大学に進学し、単身渡米したことを報告していた中村アナ。「息子が学校のお休みでパリに戻