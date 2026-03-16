中村江里子アナ、息子の抜群スタイルに注目集まる「シルエットがすでにイケメン」「なんて絵になる親子」
【モデルプレス＝2026/03/16】フリーアナウンサーの中村江里子が3月15日、自身のInstagramを更新。パリで撮影した家族写真を公開し、話題となっている。
【写真】57歳元フジアナ「シルエットがすでにイケメン」“スタイル抜群”息子＆フランス人夫との3ショット
1月19日の投稿で、長男がニューヨークの大学に進学し、単身渡米したことを報告していた中村アナ。「息子が学校のお休みでパリに戻ってきました。家族がいるミラノに来てくれたら良いのに、当たり前ですが彼にとってはパリのアパートが実家。自分のベッドで寝たい！と帰宅を指折り数えていました」「まだ共同生活も緊張しているみたい」とつづり、大学の休みを利用してパリに戻った息子に合わせて夫婦でパリを訪れたことを明かした。
夫に似て長身でスタイル抜群の長男を真ん中に家族3人で撮影した写真や、ナッツがたっぷり盛られたイル・フロッタント（※メレンゲで作るフランスのデザート）、街角での夫婦の2ショット、凱旋門、エッフェル塔、サンローランの新しいブティックなど、パリでの思い出の写真を複数枚公開している。
この投稿は「シルエットがすでにイケメン」「将来どんな大人になるのか楽しみ」「なんて絵になる親子」「お洒落すぎる生活」と反響を呼んでいる。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】57歳元フジアナ「シルエットがすでにイケメン」“スタイル抜群”息子＆フランス人夫との3ショット
◆中村江里子アナ、息子＆夫との写真公開
1月19日の投稿で、長男がニューヨークの大学に進学し、単身渡米したことを報告していた中村アナ。「息子が学校のお休みでパリに戻ってきました。家族がいるミラノに来てくれたら良いのに、当たり前ですが彼にとってはパリのアパートが実家。自分のベッドで寝たい！と帰宅を指折り数えていました」「まだ共同生活も緊張しているみたい」とつづり、大学の休みを利用してパリに戻った息子に合わせて夫婦でパリを訪れたことを明かした。
◆中村江里子アナの投稿に反響
この投稿は「シルエットがすでにイケメン」「将来どんな大人になるのか楽しみ」「なんて絵になる親子」「お洒落すぎる生活」と反響を呼んでいる。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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