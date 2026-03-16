株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は、正社員女性800名に聞いた、「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 正社員女性の人生の幸福度は平均61.1点。休暇や趣味、人間関係が幸福度の加点要素となる一方、収入面や貯蓄、キャリアへの不安は減点要素 仕事のモチベーション「趣味」「昇給