株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は、正社員女性800名に聞いた、「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 正社員女性の人生の幸福度は平均61.1点。休暇や趣味、人間関係が幸福度の加点要素となる一方、収入面や貯蓄、キャリアへの不安は減点要素 仕事のモチベーション「趣味」「昇給」が上位。20代は「推し」、50代は「資産形成」 25.4％の女性が働きやすい社会になっていると実感、「変わっていない/判断不可」が6割越

正社員女性の人生の幸福度は平均61.1点。休暇や趣味、人間関係が幸福度の加点要素となる一方、収入面や貯蓄、キャリアへの不安は減点要素

正社員女性に人生の幸福度を100満点で評価してもらったところ、80－100点は34.3%、50－79点は44.1％、49点以下は21.6％となり、平均点は61.1点であった。

幸福度の自己点数について加点となる要素を聞いたところ、「趣味やプライベートの楽しみ（47.9%）」がトップとなり、「休日の充実度・自由に使える時間（47.0%）」「親・兄弟姉妹など家族との関係（40.1%）」と続いた。

一方、減点となる要素では、「給与・収入の満足度（39.4%）」がトップとなり、「将来性（キャリアアップの機会など）（31.5%）」「貯蓄・資産形成の進捗（投資など）（31.1%）」と続いた。

加点要素は休暇や趣味などのプライベートや人間関係の要素が上位を占めた一方、減点要素では収入面や貯蓄、キャリアについての要素が上位を占める結果となった。

画像：株式会社マイナビ 2026年3月16日 ニュースリリースより引用

仕事のモチベーション「趣味」「昇給」が上位。20代は「推し」、50代は「資産形成」

仕事のモチベーションを維持または上げてくれるものを複数回答で聞いたところ、「趣味・プライベートの楽しみ（27.0%）」がトップとなった。年代別ではいずれの年代でも「趣味・プライベートの楽しみ」が上位3位にランクインした。

そのほか、20代では「推し（23.0%）」が2位にランクインしており、30代では「職場の仲間（24.0%）」が2位だった。

また、50代では「資産形成（24.0%）」が3位に入るなど、共通して「趣味・プライベートの楽しみ」が上位に挙がっているなか、年代ごとで特徴も見られた。

画像：株式会社マイナビ 2026年3月16日 ニュースリリースより引用

25.4％の女性が働きやすい社会になっていると実感、「変わっていない/判断不可」が6割越

2026年4月で「女性活躍推進法※」の施行から10年を迎えるなか、「女性が働きやすい社会になってきていると感じるか」を聞いたところ、「働きやすい社会になってきている」割合は25.4％で、「働きやすさはあまり変わっていない/働きやすさの変化について判断できない」割合が62.4%で半数以上を占めた。

一方で、12.3％は「働きにくい社会になってきている」と回答した。理由を自由回答で聞くと、「働きやすい社会になってきている」理由では、「産休育休の程度を選べたり、時短勤務や在宅勤務など、自分の環境に合わせて決められるようになってきた（30代）」「女性も管理職で働けるように推進されていて、キャリアアップを目指しやすくなっている（30代）」などの声があがった。

一方で「変わっていない/判断できない」、「働きにくい社会になってきていると感じる」理由では、「女性に対する理解はあるものの、実際に制度としてないので働きやすくはない（40代）」「時短や早退への周囲の理解が足りていない（20代）」「世間が変わっても会社が変わらないから（50代）」という意見が見られた。

画像：株式会社マイナビ 2026年3月16日 ニュースリリースより引用

調査概要 マイナビ転職「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」

調査期間：2025年12月11日（木）～15日（月）

調査方法：WEB調査を実施

調査対象：正社員女性を対象にWEB調査を実施

有効回答数：800名（内訳：20代～50代各200名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。 マイナビ転職「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」調査期間：2025年12月11日（木）～15日（月）調査方法：WEB調査を実施調査対象：正社員女性を対象にWEB調査を実施有効回答数：800名（内訳：20代～50代各200名）※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

ニュース情報元：株式会社マイナビ