パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、スマートウォッチの「デバイスバンド plus AL」を発売した。価格は4180円。あわせて、デバイスバンド用のベルトや器具、ケーブルも発売した。 「デバイスバンド plus AL」は、スマホもアプリも使わずに、本体のみでも使えるオフラインモードを搭載したスマートウォッチ。心拍数の測定や歩数計、睡眠モニター機能などが利用でき