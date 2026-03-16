パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、スマートウォッチの「デバイスバンド plus AL」を発売した。価格は4180円。あわせて、デバイスバンド用のベルトや器具、ケーブルも発売した。

「デバイスバンド plus AL」は、スマホもアプリも使わずに、本体のみでも使えるオフラインモードを搭載したスマートウォッチ。心拍数の測定や歩数計、睡眠モニター機能などが利用できる。

また、アプリ「GH Smart」と連携することで、SNS通知や音楽再生操作、座りすぎ通知機能も利用可能。日本語や英語のほか、簡体字中国語、繁体字中国語など計13言語に対応する。

ディスプレイの解像度は240×284。通信範囲は約10mとなる。充電は、専用USB充電ケーブルで行える。本体の大きさは、高さ1.2×幅4.1×奥行き4.6cm。重さは、バンド含めて約38g。防水防塵等級はIP68を備える。

デバイスバンド用レジン製ウォッチベルト

項目 内容 ディスプレイ 1.83TFTディスプレイ (解像度240×284） Bluetooth規格 Ver.5.0 出力 Class2 周波数 2.4GHz帯 (2.402MHz～2480MHz) 通信範囲 約10m バッテリー リチウムポリマー充電池（250mAh 3.8V） 動作時間 5日～10日 充電時間 約2時間 防水防塵等級 IP68（専用USB充電ケーブルを除く） バンド調整範囲 12cm～21cm サポート言語 13言語：日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語 対応OS Android9.0またはiOS12.0以降 本体の大きさ 高さ1.2×幅4.1×奥行き4.6cm 重量 約38g（本体バンド含む） 動作温度範囲 0度～40度

「デバイスバンド用レジン製ウォッチベルト」は、付け替え用ベルト。価格は1100円。カラーバリエーションは、ブラウン、アイボリー、ブラック、ベージュ、パープル、ピンク、ホワイトピンク、グレーブラックが用意されている。

デバイスバンド用レジン製ウォッチベルト

レジン製ウォッチベルト調整器具

「レジン製ウォッチベルト調整器具」は、レジン製ウォッチベルトの長さ調整ができる器具。価格は330円。

レジン製ウォッチベルト調整器具

デバイスバンド用充電ケーブル

「デバイスバンド用充電ケーブル」は、USB Type-Aを備えた充電ケーブル。価格は550円。Web限定商品となる。

デバイスバンド用充電ケーブル