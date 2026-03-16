JR東海リテイリング・プラスは2月26日、東京駅新幹線ホームに新業態「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」をオープンした。栃木の人気ベーカリーショップ「standard bakers（スタンダードベイカーズ）」とのフランチャイズ契約に基づくもので、総菜パンやデザートパン、コーヒー、クラフトビールなどを販売。「パンとコーヒーと人が集まる、ちょうどいい空間」の提供を目指す。新店は、東海道新幹線