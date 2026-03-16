東京駅新幹線ホームにベーカリー JR東海が新業態

JR東海リテイリング・プラスは2月26日、東京駅新幹線ホームに新業態「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」をオープンした。

栃木の人気ベーカリーショップ「standard bakers（スタンダードベイカーズ）」とのフランチャイズ契約に基づくもので、総菜パンやデザートパン、コーヒー、クラフトビールなどを販売。「パンとコーヒーと人が集まる、ちょうどいい空間」の提供を目指す。

新店は、東海道新幹線東京駅構内18・19番ホーム14号車付近に開設。年中無休で営業時間は7時30分〜20時。支払方法はキャッシュレスのみ。

取扱商品は、パン8種、ソフトドリンク約15種、クラフトビール1種で、価格帯は約400円〜約800円。

パンは、北海道産エリモ小豆を使用した風味豊かなつぶあんに、なめらかなホイップバターをたっぷりサンドした「つぶあんホイップバター」（540円）や、ジューシーなフランクソーセージに爽やかなバジルの香りを効かせた「バジルフランク」（756円）など。

中身がたっぷり「つぶあんホイップバター」

クラフトビール「Malt Masters IPA beer」（748円）は、柑橘系の香りがふわりと広がる一杯。IPAらしい苦味はしっかりありつつも、渋さやエグみは抑え、口当たりはクリアで心地よいバランスに仕上がっている。

今後も利用者ニーズに最適な店舗配置を進めるとともに、新業態提案などで顧客満足度の向上につなげる。