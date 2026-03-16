寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、2026年3月19日（木）から「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」を期間限定で開催する。【画像】対象フレーバーと「丼ふりポテトの楽しみ方」はこちら「かっぱの丼ふりポテト」は、丼や専用の袋に、店内で揚げたフライドポテトとパウダーを入れ、利用者自身がふりふりして味付けを楽しむポテト商品。子供から大人まで親しまれている人気の商品だ。フレーバーには定番の「のりしお」「コンソメ」に加え