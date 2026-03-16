「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」開催 ポテトをふりふりして味付け、今だけ特別価格【かっぱ寿司】
寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、2026年3月19日（木）から「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」を期間限定で開催する。
「かっぱの丼ふりポテト」は、丼や専用の袋に、店内で揚げたフライドポテトとパウダーを入れ、利用者自身がふりふりして味付けを楽しむポテト商品。子供から大人まで親しまれている人気の商品だ。
フレーバーには定番の「のりしお」「コンソメ」に加え、新たに「チーズ」「サワークリーム＆オニオン」「ハニーバター風味」「ハニーバター風味＆アイス」を追加した。合計6品が対象となる。
また、開催中は、期間限定の特別価格で販売する。（ハニーバター風味＆バニラアイスのみ税込460円〜、その他は税込390円で提供）
【かっぱの春の丼ふりポテト祭り 商品詳細】
・販売期間
2026年3月19日（木）〜4月15日（水）予定
・販売店舗
かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）
※ 税込100円の割引は、「のりしお」「コンソメ」の2026年3月18(水)までの販売価格と比較した場合となる
※店舗により価格が異なる
※天候・入荷状況・売れ行き等により、品切れや販売終了の場合もある
※掲載写真はイメージ。時期により実際の商品とトッピング等が異なる場合がある
※揚げ物のため、調理に時間がかかる
●かっぱの丼ふりポテト のりしお
期間限定価格 税込390円〜（通常価格税込490円）
●かっぱの丼ふりポテト コンソメ
期間限定 税込390円〜（通常価格税込490円）
【新フレーバー】
●かっぱの丼ふりポテト チーズ
税込390円〜
●かっぱの丼ふりポテト サワークリーム＆オニオン
税込390円〜
●かっぱの丼ふりポテト ハニーバター風味
税込390円〜
●かっぱの丼ふりポテト ハニーバター風味＆バニラアイス
税込460円〜