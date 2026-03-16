出待ちファンが殺到WBC東京ラウンドで旋風を巻き起こした台湾チーム。惜しくも１次リーグ突破はならなかったが、東京ドームの観客を大いに魅了した。同時に、熱狂の渦に巻き込んだのが、台湾チアリーダーたちだ。今大会には台湾プロ野球CPBLに所属する６球団から２人ずつ計12人が来日。３月７日の台湾チーム対チェコ戦には、４万人超えの観客が球場を埋めたが、その中には、台湾チアリーダーをひと目見ようと彼女たちのファンも大
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