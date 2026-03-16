三井不動産は、開業20周年を迎える「アーバンドック ららぽーと豊洲」で大規模リニューアルを実施する。「アーバンドック ららぽーと豊洲」中庭空間(昼景)同施設は、2006年にIHIの造船工場跡地再開発により開業。これまで2度の改装を経て、多様な客層に上質な時間を提供してきた。開業から20周年を迎える今年、「次の20年」を見据え、大規模なリニューアルを実施。これまでのコンセプトを継承しつつ、来館者の心が「はずむ・おどる