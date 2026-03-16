セガプライズに「ポケットモンスター」30周年を記念したグッズが登場。2026年3月〜10月にかけて、毎月さまざまなポケモンたちをモチーフにした、特別デザインのプライズが展開されます！ セガプライズ「ポケットモンスター」30周年記念グッズ 展開時期：2026年3月13日から10月まで順次登場予定展開先：全国のゲームセンター、オンラインクレーンサービス※アミューズメント専用景品 2026年2月27日に30周年を