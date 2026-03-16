J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第6節 東京V 1（1-0）0 浦和レッズ16:03キックオフ ＭＵＦＧスタジアム 入場者数43,725人試合データリンクはこちら東京Vが浦和を下し、百年構想リーグ3勝目をあげた。コンパクトなブロックをミドルゾーンで保って、相手の攻撃を食い止める。そこからのトランジションで攻撃に人数をかけて相手ゴールに迫る。狙いとした戦い方を、試合を通して実践できたわけではなかったが、東京Vは前線からのプ