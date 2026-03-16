WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6回に伊藤大海投手（日本ハム）が痛恨の逆転3ランを浴びたが、ベンチに戻る際に真っ先に駆け寄って出迎えた選手にX上で大きな反響が集まっている。それは周東佑京だった。6回のマウンドに上がった伊藤が痛恨の3ランを被弾。