WBC・日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6回に伊藤大海投手（日本ハム）が痛恨の逆転3ランを浴びたが、ベンチに戻る際に真っ先に駆け寄って出迎えた選手にX上で大きな反響が集まっている。

それは周東佑京だった。

6回のマウンドに上がった伊藤が痛恨の3ランを被弾。試合をひっくり返された。3アウトを取った後、うつむき、ベンチに戻ってくる。しかし、周東はベンチから真っ先に飛び出して出迎え、左手で体を叩きながら明るく言葉をかけた。ソフトバンクではレギュラーだが、侍ジャパンではスーパーサブの位置づけ。それでも、チームの一員として果たすべき役割をこなす意思が見て取れた。

この場面がX上で話題に。「こういうところが周東佑京を好きな理由です」「周東くんそうだったんだ」「自分が出てない試合で真っ先に出てきてこういう風に自然にできるのすごいよ」「いつもは敵だけど今は大事な仲間だもんね」「周東のこういう人柄素晴らしいと思うんだ」「普段は敵同士なんだよ？！こういうの涙誘うよね」「泣いちゃうこんなの」「この左手に優しさ感じるよ」との声が殺到した。

伊藤に心ない声が寄せられていることもあり、「大海はめっちゃいいピッチャー。誹謗中傷はゆるさん」と憤りを吐露するファンもいた。



ソフトバンクと日本ハムで普段は優勝を争うライバル同士。昨年はクライマックスシリーズで激突したが、侍ジャパンになればチームメート。日の丸を背負って戦う想いが表れたワンシーンだった。



（THE ANSWER編集部）