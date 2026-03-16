WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。先頭打者弾を放った大谷翔平投手は9回2死で最後の打者に。ラスト1球はど真ん中の直球で「正直、打てる球だった」と悔しがったが、痛恨のミスショットを米記者のデータも裏付けた。