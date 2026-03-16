韓国・ソウル中心部にあるカプセルホテルで火災が発生し、50代の日本人女性が意識不明の重体です。【映像】現場の様子岩本京子実況「火災から一夜明けた現場のホテルです。周辺にはまだ焦げくさい臭いが残っています」14日午後6時過ぎ、ソウル中心部の繁華街・明洞近くのビルの3階にあるカプセルホテルから火が出ました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、宿泊客とみられる外国人10人が負傷しました。韓国メディ