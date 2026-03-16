9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、31日発売の雑誌『FRaU JAXURY』特集号（講談社）表紙に登場する。宮舘は、その優雅さ、優しさ温かさ、面白さが混然一体となった唯一無二の輝きで、まさにJAXURY（ジャクシュアリー）を体現する。【写真】2年連続受賞！肩組み笑顔の宮舘涼太らSnow Man同号の特集タイトルは「花吹雪！雅だて粋だて男だて」。日本の“ほんもののラグジュアリー”を意味する「JAXURY」をテーマに、“舘様”