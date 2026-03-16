空冷エンジンのポルシェ（1948年の356型～1998年ごろの993型）に特化した世界的なカーイベント「Luftgekühlt」（ルフト・ゲクールト）の東京でのイベント「LUFT TOKYO」が14日、「東京高速道路KK線 特設会場」で開催された。15日未明に更新されたイベントのインスタグラムには元TOKIOの長瀬智也も登場した。 【写真】930も長瀬もかっこよすぎ！はがれた塗装にも味わいがある 長瀬はインスタのトップ