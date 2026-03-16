空冷エンジンのポルシェ（1948年の356型～1998年ごろの993型）に特化した世界的なカーイベント「Luftgekühlt」（ルフト・ゲクールト）の東京でのイベント「LUFT TOKYO」が14日、「東京高速道路KK線 特設会場」で開催された。15日未明に更新されたイベントのインスタグラムには元TOKIOの長瀬智也も登場した。



【写真】930も長瀬もかっこよすぎ！はがれた塗装にも味わいがある

長瀬はインスタのトップに登場。有楽町マリオンのすぐ隣にある高速道路を閉鎖した会場で、白いボディ、ボンネットは黒のポルシェ930（1975年～1989年まで製造された2代目911のコード番号）に無造作に座っている。インスタでは、長瀬については触れられておらず、英語で「伝説のレーシングカー、保存状態の良いオリジナルモデル、そして斬新なニューモデルが道路を埋め尽くしましたが、このイベントに真の魂を吹き込んだのは、そこに集まった人々でした。空冷ポルシェ文化を共に祝ってくださった皆様、ありがとうございました」などと感謝のコメントがつづられていた。



長瀬は自身のインスタグラムにも930の画像を掲載。エンジンや塗装のはげたボディなどを赤裸々に見せている。イベントの移動のために訪れたとみられる神宮外苑でのショットには「うん、こんなんでいいだろ」と満足げにコメントしていた。



（よろず～ニュース編集部）