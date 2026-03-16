衝撃の発表だ。現地３月15日、欧州王者と南米覇者が相まみえるフィナリッシマ2026の中止が決定した。欧州サッカー連盟（UEFA）が発表した。今回で２度目となる同大会は、３月27日にカタールのドーハで、EURO2024で優勝したスペイン代表とコパ・アメリカで連覇を達成したアルゼンチン代表が対戦する予定となっていた。だが、中東の情勢悪化により、カタールでの開催が不可能に。UEFAはマドリードなど代替地開催を模索したも